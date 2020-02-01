منعاً لفايروس كورونا.. إقليم كردستان يحظر دخول المسافرين القادمين من الصين ويعيد ثلاثة

2020/02/01 | 15:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل: أصدرت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، خمسة توجيهات لإدارة المطارات والمنافذ الحدودية لمنع تفشي فيروس كورونا، ومنها حظر دخول المسافرين القادمين من الصين.وذكرت الوزارة ” انها وجهت بحظر منح الفيزا الإلكترونية ودخول المسافرين القادمين من الصين عبر المنافذ … Readmore

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