رئيس كتلة نيابية يحذر من خطر يهدد بعض المناطق في 3 محافظات

2020/02/01 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

حذر رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد عثمان الخالدي، السبت (01 شباط 2020)، من خطر محتمل قد يهدد العراق، مبيناً أن حادثة خطف المدنيين في قرة تبة تهديد مباشر على أمن البلاد.

وقال الخالدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حمرين تعد منطقة جغرافية تمتد بين محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك، وهي تمثل اخطر بقية في العراق ومصدر تهديد مباشر لامنه واستقراره وتضم الجزء الاكبر من الموارد البشرية لتنظيم داعش لتركز مضافاته واوكاره بها منذ سنوات".

واضاف، ان "حادثة خطف مدنيين على طريق قرة تبة مساء الجمعة الماضي هي واحدة من حوادث كثيرة تحصل بسبب وجود داعش في حمرين الذي يمثل تهديد مباشر على امن البلاد، ما يستدعي ان تكون هناك عملية نوعية ومسك للارض وتفكير جدي في حسم ملف الفراغات وخاصة القرى المهجورة في اعادة النازحين اليها واعادة الانتشار لمنع ان تتكون مناطق حمرين الى بؤرة ساخنة تستغل من قبل داعش كما يحدث الان".

واشار الخالدي، الى ان "نزيف الدماء في حمرين سوف يستمر اذا لم تعالج فراغاته وسلبياته من خلال خطة شاملة وخاصة اعادة النازحين الى قراهم المهجورة"، مؤكدا ان "حادثة قرة تبة توضح خطورة وجود داعش في حمرين وتداعياته على المشهد الامني".

وكان تنظيم داعش خطف مساء الجمعة الماضي 7 مدنيين بينهم طلاب على طريق قره تبه- جباره واقتادهم الى جهة مجهولة قبل ان يتم العثور على جثة احدهم يوم امس وهي مصابة برصاص في الراس والصدر.

بغداد اليوم- بغداد

تهم عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب عن كتلة بدر النيابية، كريم عليوي، السبت (01 شباط، 2020) جهات على علاقة بالولايات المتحدة الامريكية، بالوقوف وراء قصف قواعد الأخيرة، في العراق.

وقال عليوي في حديث لـ(بغدا

بغداد اليوم- بغداد

عاود اصحاب القبعات الزرقاء التابعين لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت (01 شباط 2020)، انتشارهم في ساحة التحرير وسط بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن اصحاب القبعات الزرقاء عاودوا انتشارهم بشكل كثيف في ساحة التحري

بغداد اليوم- خاص

كشف رئيس كتلة العامري البرلمانية حسن شاكر الكعبي، السبت (01 شباط 2020)، عن قرب الإعلان عن اسم مرشح رئاسة الوزراء.

وقال الكعبي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح سيعلن خلال ساعات عن تسمية المرشح لمنصب رئ

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