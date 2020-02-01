الاتفاق على تنفيذ مشروع مجاري الزبير للمرحلة الثانية خلال مدة 780 يوماً

2020/02/01 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

كشف قائممقام الزبير غربي البصرة، عباس ماهر السعيدي، السبت (01 شباط 2020)، عن موعد انتهاء مشروع مجا...





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