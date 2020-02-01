الرئيس الفلسطيني يعلن قطع العلاقات مع أمريكا ويكشف مفاجأة بشأن ’’صفقة القرن’’

2020/02/01 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت (01 شباط 2020)، مفاجأة من قبل وكالة الاستخبارات الأمريكية ...





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