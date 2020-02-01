مسرور بارزاني: هجوم 1 شباط استهدف قيم كوردستان وتنوعها

2020/02/01 | 15:13 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني – صورة: من حسابه على تويتر

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