2020/02/01 | 15:13 - المصدر: كردستان 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني – صورة: من حسابه على تويتر
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور بارزاني: هجوم 1 شباط استهدف قيم كوردستان وتنوعها) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور بارزاني: هجوم 1 شباط استهدف قيم كوردستان وتنوعها) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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