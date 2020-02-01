2020/02/01 | 15:13 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر إقليم كوردستان حظر دخول المسافرين من الصين عبر المطارات والمعابر البرية – صورة ارشيفية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطار أربيل يعيد ثلاثة صينيين بسبب مخاوف من كورونا) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطار أربيل يعيد ثلاثة صينيين بسبب مخاوف من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).