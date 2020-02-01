بأموالٍ إماراتية.. استمرار عملية بناء جامع النوري والحدباء في الموصل

2020/02/01 | 15:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق ينظر أهل مدينة الموصل مركز محافظة #نينوى باهتمام إلى مشروع إعادة بناء #الجامع_النوري، أحد المعالم الدينية المميزة، عساه يعيد الرّوح للمدينة التي كانت قد شهدت بين […]

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