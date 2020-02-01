مصدر امني: مقتل داعشيين بعملية نوعية في جبال حمرين بديالى

2020/02/01 | 15:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني في الفرقة الخامسة للجيش العراقي بمحافظة ديالى، اليوم السبت، بأن اثنين من اخطر عناصر “ داعش” بعملية نوعية جرت في مثلث حمرين شمال شرق المحافظة.وقال المصدر، إن “قوة قتالية من الفرقة الخامسة مدعومة بطيران الجيش شنت عملية نوعية في مثلث حمرين قرب البحيرة(67كم شمال شرق بعقوبة) واشتبكت مع خلية داعشية وقتلت […]

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