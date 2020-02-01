ابو الغيط: انهاء الصراع مع اسرائيل مصلحة فلسطينية وعربية

2020/02/01 | 15:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمين العام للجامعة العربيّة أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، رفض الشعب الفلسطيني لما تسمى بـ”صفقة القرن” التي طرحتها الولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى أن تحديات الخطة الأميركية تفرض على الفلسطينيين توحيد صفوفهم.وقال أبو الغيط في كلمة له خلال الاجتماع العربي الطارئ برئاسة العراق، إن “تحديات الخطة الأميركية تفرض على الفلسطينيين توحيد صفوفهم”، مؤكدا […]

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