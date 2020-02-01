2020/02/01 | 15:14 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبة عراقيون يتسائلون عن سبب تغيير الحكومة قرارها بإجلائهم وعوائلهم من مدينة ووهان الصينية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/01 | 15:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طلبة عراقيون يتسائلون عن سبب تغيير الحكومة قرارها بإجلائهم وعوائلهم من مدينة ووهان الصينية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طلبة عراقيون يتسائلون عن سبب تغيير الحكومة قرارها بإجلائهم وعوائلهم من مدينة ووهان الصينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).