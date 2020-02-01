العكيلي: العراق كأنبوبة غاز ومرشح جدلي قد يفجرها لتحرق الأخضر واليابس

2020/02/01 | 15:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى رئيس هيئة النزاهة الاسبق القاضي رحيم العكيلي، طرح اسمه لرئاسة الحكومة في الوقت الحالي.

وقال العكيلي في تصريح، إن الشعب العراقي صبر كثيرا على الطبقة السياسية الحالية، ويجب انهاء ذلك ومحاكمة كل من تسبب بالألم للعراقيين، مبينا أن الساسة قد يفشلون بتقديم مرشح او يتم تقديم شخصية جدلية تفجر الوضع بالعراق.

وأضاف، أن السياسيين الحاليين لا يزالون يدورون في حلقة عدم رضا الشعب والبحث عن مصالحهم، واصفا العراق اليوم كأنبوبة غاز ومرشح جدلي قد يفجر تلك الانبوبة لتحرق الاخضر واليابس، مرجحا صعوبة توافق الجميع على شخصية سياسية واحدة.

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