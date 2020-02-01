بلاسخارت لـCNN: هناك خارطة طريق للحل في العراق سيتم عرضها على الأمم المتحدة

2020/02/01 | 15:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لوحت ممثلة الامين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، بتدخل دولي لحل الأزمة الراهنة في البلاد.

بلاسخارت أكدت خلال مقابلة مع قناة سي إن إن الأميركية، وجود خارطة طريق للحل في العراق سيتم عرضها على الامم المتحدة، مبينة أن الأزمة العراقية ذاهبة باتجاه التدخل الدولي، من خلال خارطة حل ستتم مشاركتها مع السلطات العراقية.

واعربت عن املها بدعم الجميع لخطة تؤدي الى عراق مستقر وليس فقط حل الازمة.

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