بالصور : اصحاب القبعات الزرقاء يعودون من جديد الى ساحة التحرير

2020/02/01 | 15:19 - المصدر: سكاي برس

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بغداد / سكاي

عاود اصحاب القبعات الزرقاء التابعين لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، انتشارهم في ساحة التحرير وسط بغداد.

وذكرت وسائل اعلام محليةأن أصحاب القبعات سيكون نشاطهم مقتصرا على تأمين ساحات الاعتصام ومحيطاتهم، وتفتيش الوافدين إليها.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا، الى اعت...

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