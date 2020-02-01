قضية العراقيين في الصين تتفاعل.. شكاوى تدين الحكومة ومتحدث الخارجية يغادر “مجموعة تضم الجالية” في واتساب

2020/02/01 | 15:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد مازالت قضية الطلبة العراقيين المحتجزين في مدينة ووهان الصينية معقل فيروس كورونا، تثير القلق والجدل، فبعد ان اعلنت وزارة الخارجية قبل ايام عن الاستعداد لنقل الطلبة من الصين الى العراق، واجهت انتقادات من قبل مختصين في ارسال طائرة ونقلهم من الصين مباشرة الى العراق.وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة وجهها […]

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