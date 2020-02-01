ماذا تفعل مدرعات أميركية في بلدة تل تمر الاستراتيجية السورية؟

2020/02/01 | 15:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتشر 8 مدرعات أميركية في بلدة تل تمر الاستراتيجية بريف الحسكة الشمالي الغربي، وتغلق كامل مداخل ومخارج البلدة، بهدف مراقبة التحركات الروسية، ومنعهم من دخول أي منطقة تخضع لنفوذ واشنطن.وبحسب الميادين نت فقد ذكرت مصادر ان الدوريات الاميركية لاتكتفي بالانتشار في تل تمر، بل تتحرك 4 آليات منها، باتجاه طريق تل تمر-عين عيسى، والذي […]

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