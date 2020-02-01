السلطة تنتحر.. ساطع راجي

2020/02/01 | 15:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: ساطع راجي توزع القوى الحاكمة في العراق الاتهامات على قائمة طويلة من الاعداء الحقيقيين والوهميين بالوقوف وراء حركة الاحتجاج الشعبي، وكثيرا ما تتجاهل المشاكل الحقيقية ويعتقد كبار الساسة ان التلاعب بالكلمات واختراع التبريرات كفيل بإسكات المواطنين الغاضبين، متجاهلين ان لا حيلة يمكن ان تحجب عن مئات الاف الموطنين حقيقة بطالتهم وفقرهم وسوء اوضاعهم المعيشية […]

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