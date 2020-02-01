من أجل تعزيز دور الإعلام العراقي، إنطلاق مؤتمر الإعلام المستقل بمشاركة صحفيين من كافة محافظات العراق

2020/02/01 | 15:29 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل إنطلقت فعاليات مؤتمر الإعلام المستقل … دعم الإستقرار وتحديات الاستدامة الذي أقامه معهد صحافة الحرب والسلام صباح يوم الجمعة المصادف 31 كانون الثاني 2020 في أربيل بمشاركة إعلاميين من كافة محافظات العراق.بدأت أعمال المؤتمر في الساعة التاسعة صباحا حيث تضمّنت الجلسة الأولى “الإعلام المستقل في بناء الإستقرار بعد …

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