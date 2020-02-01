ائتلاف النصر: البرلمان مستعد للانعقاد بأية لحظة يتم فيها تكليف رئيس الوزراء المقبل

2020/02/01 | 15:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت، ان البرلمان مستعد للانعقاد بأية لحظة يتم فيها تكليف رئيس الوزراء المقبل.

وقالت جودت ان اغلب القوانين الموجودة في مجلس النواب تم اقرارها باستثناء بعضا منها تم تأجيلها بسبب وجود نقاط خلافية عميقة بين الكتل مشيرة الى انالحكومة لم تتمكن من ارسال اي قانون منذ اربعة اشهر رغم اهمية القوانين سيما مشروع موازنة العام الحالي بسبب استقالتها.

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