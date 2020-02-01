نجاة ركاب طائرة بعد انحرافها عن مدرج الهبوط بمطار كرمنشاه

2020/02/01 | 15:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الإيرانية، نجاة ركاب طائرة مدنية من حادث تحطم، بعد انحرافها عن مدرج الهبوط، في مطار كرمنشاه.

وأوضح المتحدث باسم الطيران المدني الإيراني رضا جعفر زاده في تصريح، ان الطائرة وهي من طراز ايرباص ثلاثمئة وتسعة عشر، كانت تحمل مئة وراكبين، تعرضت لخلل فني يتعلق بالإطارات الامامية، مما أدى الى انحرافها عن مسار الهبوط، في رحلة بين العاصمة طهران ومدينة كرمنشاه، مشيرا الى عدم وقوع اية إصابات نتيجة للحادث.

ومن الجدير بالذكر، ان الحادث هو الرابع من نوعه خلال الشهر الجاري، بعد ان كانت ثلاث طائرات أخرى قد تعرضت الى حالات مماثلة، او اضطرت للهبوط في شوارع عامة، في مدن الاحواز وكوركان وماه شهر.

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