2020/02/01 | 15:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد عبر المتظاهرون في ساحة الاعتصام بمحافظة بابل، عن رفضهم تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء، بالتزامن مع تزايد التسريبات التي تؤكد الاتفاق النهائي على علاوي وقرب تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت.واظهر مقطع فيديو اطلعت عليه “يس عراق”، اداء المتظاهرين في ساحة اعتصام بابل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: المتظاهرون يعبرون عن رفض محمد علاوي بواسطة اغنية على منصة الاحتجاج) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: المتظاهرون يعبرون عن رفض محمد علاوي بواسطة اغنية على منصة الاحتجاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).