2020/02/01 | 15:35 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد مركز حقوقي، اليوم السبت، باعتقال 6 متظاهرين قرب مبنى أمانة بغداد وسط العاصمة .وافاد مركز "النماء" في منشور له على فيس بوك، ان قوات الرد السريع اعتقلت ما لا يقل عن ست متظاهرين قرب مبنى أمانة العاصمة ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات الرد السريع تعتقل 6 متظاهرين قرب مبنى أمانة بغداد وسط العاصمة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات الرد السريع تعتقل 6 متظاهرين قرب مبنى أمانة بغداد وسط العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).