علاوي: المرشح لرئاسة الحكومة ينبغي ان يدعم من القوى الوطنية وليس ايران

2020/02/01 | 15:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن رئيس ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، اليوم السبت، ان المرشح لرئاسة الحكومة ينبغي ان يدعم من القوى الوطنية وليس ايران.

وكتب علاوي على صفحته الشخصية، بموقع "تويتر" وتابعتها "الغد برس" قائلاً ان "المرشح لرئاسة الحكومة ينبغي ان يستمد شرعيته من دعم الشعب العراقي، بما فيهم المتظاهرين والنقابات المهنية، والقوى السياسية الوطنية والاسلامية الوطنية، وليس دعم ايران".

وتابع "وقوفنا مع شعبنا المنتفض والرافض لأي مرشح يُكلف من خارج العراق".

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