2020/02/01 | 15:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي يؤكد وقوفه مع الشعب المنتفض والرافض لاي مرشح يكلف من خارج العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/01 | 15:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي يؤكد وقوفه مع الشعب المنتفض والرافض لاي مرشح يكلف من خارج العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي يؤكد وقوفه مع الشعب المنتفض والرافض لاي مرشح يكلف من خارج العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).