2020/02/01 | 15:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتلة نيابيـة لـ/ نينا / : رئيس الجمهورية سيكلف مرشحـا قريبا من المتظاهرين والنواب ولاينتمي للكتل السياسيـة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/01 | 15:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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