2020/02/01 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة الدفاع، السبت (01 شباط 2020) بياناً بشأن حملة الشهادات العليا والذي تم تعيين...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الدفاع تصدر بياناً بشأن استقبال حملة الشهادات العليا الذين تم تعيينهم حديثاً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الدفاع تصدر بياناً بشأن استقبال حملة الشهادات العليا الذين تم تعيينهم حديثاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).