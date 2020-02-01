شركة بتروناس النفطية في ذي قار توقف استقبال العمال القادمين من الصين

2020/02/01 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

أوقفت شركة بتروناس النفطية في ذي قار، السبت (1 شباط 2020) استقبال العمال القادمين من الصين.

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