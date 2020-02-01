2020/02/01 | 15:44 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه هي المرة الثانية في أسبوع التي تنحرف فيها طائرة عن المدرج في إيران

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو | طائرة إيرانية أخرى تخرج عن مدرجها ) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو | طائرة إيرانية أخرى تخرج عن مدرجها ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).