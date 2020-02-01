بعد إنتعاشة مؤقتة..

2020/02/01 | 15:44 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان الخامان القياسيان قد صعدا بأكثر من دولار للبرميل في التعاملات المبكرة – صورة ارشيفية

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