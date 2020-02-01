مقاتلو المعارضة يهاجمون مناطق تحت سيطرة الأسد في حلب

2020/02/01 | 15:44 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهجوم الذي شنته المعارضة، التي تدعمها تركيا، يفتح جبهة جديدة ضد الجيش السوري – صورة ارشيفية

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