2020/02/01 | 15:45 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقيون يتسائلون عن سبب تغيير الحكومة قرارها بإجلائهم من مدينة ووهان الصينية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/01 | 15:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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