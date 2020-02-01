محافظة جنوبي العراق توضح حقيقة تسجيل اصابات بكورونا في حقل نفطي

2020/02/01 | 15:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت دائرة الصحة العامة في محافظة ذي قار جنوبي العراق يوم السبت تسجيل اصابات بصفوف العاملين بحقل نفطي شمالي المحافظة.

وقال مدير قسم الصحة العامة في ذي قار حيدر حنتوش في بيان :انه "لا صحة لوجود اي حالة مشتبه باصابتها بفايروس كورونا المستجد في ذي قار او في شركة بتروناس في حقل الغراف النقطي شمالي المحافظة".

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