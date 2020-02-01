عشائر الأنبار تدعو للاستجابة لمطالب المتظاهرين: سنغلق ملف

2020/02/01 | 15:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريروجهت عشائر الأنبار، رسالة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، طالبت بتكليف شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة ومقبولة من الجماهير المنتفضة، فيما تعهدوا بإغلاق ملف "الإقليم الطائفي".

قال بيان للأمانة العامة لمجلس شيوخ عشائر الأنبار، وصدر في 1 شباط/فبراير وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "نناشد رئيس الجمهورية برهم صالح بتكليف رئيس وزراء لحكومة انتقالية يكون من المستقلين والحريصين على العراق ومقبول من الجماهير المنتفضة والتي لا تزال في ساحات الاعتصام حافظًا على الدم العراقي ولغرض القضاء على الفساد والطائفية".

أكد بيان العشائر على "جميع الأحزاب المشاركة في العملية السياسية احترام صوت الشعب وتغير مناهجهم لتتلائم في إعادة بناء عراق مبني على أساس المواطنة".

ومن جانب آخر، لفتت العشائر في بيانها، إلى أن "مجلس شيوخ عشائر الأنبار يحذر من النداءات التي تم إطلاقها من بعض الجهات لإنشاء إقليم طائفي في المحافظات الغربية، وها نحن جميعًا نقف عن مشارف سد ذلك الملف المقيت الذي تستفاد منه قوى الظلام".

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