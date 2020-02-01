الرئيس الفلسطيني: لن أسجل في تاريخي أنني بعت القدس

2020/02/01 | 15:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، رفضه المطلق لما يعرف بـ “صفقة القرن” التي اقترحها الرئيس الأمريكي على الفلسطينيين، مؤكدا “لن أسجل في تاريخي أنني بعت القدس”.وقال عباس في كلمة له اثناء الاجتماع الطارئ للجامعة العربية في القاهرة برئاسة العراق وتابعتها “العهد نيوز”، إن “وعد بلفور جاء نتيجة تنسيق كامل بين بريطانيا والولايات […]

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