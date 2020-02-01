نائلة الشقراوي - بوكاب كتاب في أدب الرحلة للأديبة صفية قم، رحلة المعرفة والامتاع

2020/02/01 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نائلة_الشقراوي تم منذ شهر الإعلان عن نتائج جوائز ابن بطوطة لأدب الرحلة وقد حصد المغاربة نصفها تقريبا وكان الباحث محمد الزاهي التونسي الوحيد المتوج في هذه المسابقة،وقد كنا نأمل أن يكون كتاب بوكاب، خربصات في أدب الرحلة مشاركا لحظوظه الوافرة في الفوز .بوكاب صدر في جزئين الجزء الثاني عن دار الثقافية للنشر وهو كتاب مؤلف من 215 صفحة تحكي فيه الكاتبة تفاصيل الأمكنة التي زارتها خلال رحلتها الى كيب تاون وبوكاب هو حي به......

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