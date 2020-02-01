نائلة الشقراوي - بطعم الشاي بالنعناع يكتب وليد بن أحمد قصصه القصيرة جدا:المجموعة القصصية شاي بالنعناع

2020/02/01 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نائلة_الشقراوي القصة القصيرةجدا هي أحدث ماتوصل إليه السرد واعتمادها على الايجاز اوجب التكثيف والإيحاء والرمزية والمقصدية .ليس كل نص قصصي قصير هو قصة قصيرة أو قصيرة جدا .فلابد من التمييز بين ما يشتركان فيه كوجود البطل والأحداث والنهاية و ما اختلفا به كالنهاية الغير متوقعة في ق.ق .ج.شاي بالنعناع 50 قصة قصيرة نشرت عن دار مومنت للنشر للقاص وليد بن احمد مجموعة قصص تنتهي بسرعة من قراءتها لكنها تترك اثرا لذيذا ب......

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