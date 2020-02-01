فاطمة ناعوت - وسام القديس جورج … لقاهر الإرهاب الأسود

2020/02/01 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت دلالاتٌ قوية وراء منح دار أوبرا دريسندن الألمانية "وسام القديس جورج" للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذا العام؛ تقديرًا لدوره المشهود في صنع السلام في منطقة شمال أفريقيا، وريادته كرجل دولة يحمل الأمل للقارّة السمراء.أما القديس جورج Saint George، أو جريس، أو جرجس، والمعروف في الأدبيات القبطية باسم "مار جرجس"، وفي الثقافة الروسية باسم "القديس جاورجيوس"، فهو رمز لجيش، أو قائد جيوش، تفانى في خدمة الو......

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