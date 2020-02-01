علاوي: متى ترتوون من دماء المتظاهرين؟

2020/02/01 | 16:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، طريقة تعامل الجهات الحكومية مع المتظاهرين.

وأكد علاوي في تغريدة على تويتر، ان على حكام وسياسيي العراق، الخجل من توسل المتظاهرين السلميين المطالبين بالإصلاح، بطلب النجدة من المنظمات الدولية والإقليمية لحمايتهم، وهم يُذبحون من قبل بعض القوى الأمنية، على حد تعبيره، مختتما التغريدة بما نصه “كونوا أحرارا، أي عار سيلحق بكم، متى ترتوون؟”.

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