النفط: صادرات 2019 بلغت 1،2 مليار برميل

2020/02/01 | 16:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة النفط، السبت، أن مجموع الصادرات النفطية لعام 2019 بلغ ملياراً و287 مليون برميل، مشيرة إلى أن الشركات النفطية الصينية والهندية كانت أكثر الشركات شراء للنفط العراقي.

وقالت شركة تسويق النفط (سومو) التابعة للوزارة في إحصائية على موقعها الرسمي اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، إن "مجموع الصادرات النفطية للعام 2019 بلغ ملياراً و287 مليوناً و196 ألف برميل"، موضحةً أن "معدل التصدير الشهري بلغ 107 ملايين و266 ألف برميل، وبمعدل 3 ملايين و460 ألف برميل يومياً".

وأضافت الشركة، أن "الإيرادات المتحققة من مبيعاتها للنفط الخام بلغت 78 ملياراً و527 مليون دولار وبمعدل 6 مليار و543 مليون دولار شهرياً"، مشيرةً إلى أن "معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام بلغ 61 دولاراً و6 سنتات".

ولفتت الشركة، إلى أن "مجموع الصادرات النفطية من الحقول النفطية في البصرة والوسط والتي صدرت عن طريق موانئ البصرة بلغت ملياراً و244 مليون و957 ألف برميل، وبايرادات بلغت 76 ملياراً و185 مليون دولار".

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