2020/02/01 | 16:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت نتائج دراسة جديدة من جامعة واشنطن إن الصلة قوية بين عادات النوم غير الصحية وبين الإصابة بالزهايمر والخرف.ولاحظ فريق البحث أن من ينامون بعمق لفترة طويلة من الليل ويشعرون بانتعاش الذاكرة عند الاستيقاظ يكون خطر الزهايمر والخرف لديهم أقل.الأفضل للذاكرة هو النوم أطول وقت أثناء الليل لأن دورة النوم الطويلة هي التي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عادات النوم غير الصحية تزيد خطر الخرف) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عادات النوم غير الصحية تزيد خطر الخرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).