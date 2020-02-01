بغداد والرياض تبحثان آثار

2020/02/01 | 16:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، السبت، آثار "صفقة القرن" على فلسطين والمنطقة، فيما دعا الحكيم إلى دعم حق الشع...

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