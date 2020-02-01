2020/02/01 | 16:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]ارتفع عدد الوفيات في الصين بسبب فيروس كورونا الجديد إلى 259، السبت، فيما دعت منظمة الصحة العالمية حكومات البلدان إلى الاستعداد "لمكافحة تفشي الأمراض".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيروس كورونا.. آخر المسجدات من مختلف دول العالم) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيروس كورونا.. آخر المسجدات من مختلف دول العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).