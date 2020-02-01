معتصمو التحرير يصدرون بيان جديد من اربع نقاط

2020/02/01 | 16:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أصدر معتصمو ساحة التحرير وسط بغداد، السبت، بيانا جديدا من 4 نقاط بشأن التطورات الأخيرة، بعدما أعاد أتباع التيار الصدري، ليل أمس، نصب خيامهم في ساحة التحرير وعدد من ساحات الاعتصام في المحافظات الجنوبية، ومنها البصرة وذي قار وغيرها.

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