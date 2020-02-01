بيان من الدفاع بشأن المعينين حديثاً

2020/02/01 | 16:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع اليوم السبت، إصدار توجيهات جديدة بشأن المعينين حديثاً على ملاك وزارة الدفاع من حملة الشهادات الهندسية من العنصر النسوي .

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