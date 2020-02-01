2020/02/01 | 16:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تسببت موجة الثلوج الكثيفة التي اجتاحت اقليم كوردستان منذ ليلة امس الجمعة بإعاقة في حركة السير في عدد من الطرق بقضاء دوكان التابع لمحافظة السليمانية.

وذكرت قائممقامية دوكان في بيان اليوم انه على طريق "دابان" وقرية "دولي جافايتي" في ناحية سورداش تسببت الثلوج بإعاقة حركة السير.

واضاف ان فرق البلدية في بلدية شورداش، وسركلو، وفرق شركة "شكار" يعملون جاهدا لتنظيف الطرق.

وكانت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان توقعت يوم الخميس يتعرض الاقليم الى موجة من تساقط الامطار والثلوج يومي الجمعة والسبت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كثافة الثلوج تعطل حركة السير في مناطق بإقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كثافة الثلوج تعطل حركة السير في مناطق بإقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).