إسلاميٌ بثوبٍ مدني.. ماذا تعرف عن محمد توفيق علاوي؟

2020/02/01 | 16:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق ـ محمد الجبوري يُعدُّ السياسي العراقي #محمد_توفيق_علاوي، من أبرز المرشحين لنصب رئيس الحكومة العراقية المؤقتة خلفاً لعادل عبدالمهدي، كما أنه الأوفر حظاً بالنسبة لما يحصل عليه من تأييد […]

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