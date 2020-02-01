2020/02/01 | 16:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل ساعات من حسم ازمة ترشيح رئيس الوزراء المكلف : ترقب نيابي شعـبي وتضارب المعلومات حول الاتفاق النهائـي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/01 | 16:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبل ساعات من حسم ازمة ترشيح رئيس الوزراء المكلف : ترقب نيابي شعـبي وتضارب المعلومات حول الاتفاق النهائـي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبل ساعات من حسم ازمة ترشيح رئيس الوزراء المكلف : ترقب نيابي شعـبي وتضارب المعلومات حول الاتفاق النهائـي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).