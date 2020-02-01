نائبة: بيان توفيق علاوي ’’مزور’’.. لم يتم تكليف أي شخصية برئاسة الوزراء حتى الآن

2020/02/01 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكدت النائبة عن ائتلاف النصر، ندى شاكر، السبت، ان البيان الاخير الذي نسب الى مرشح رئاسة الوزراء م...





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