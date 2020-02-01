وزارة الصحة تنفي تسجيل أي حالة اصابة بفايروس كورونا

2020/02/01 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة الصحة، اليوم السبت، بيانا حول تناول بعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تحاول تضليل الرأ...





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