2020/02/01 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
دعا المرجع الديني، محمد اليعقوبي، اليوم السبت، إلى الحفاظ على المسار الصحيح للتظاهرات السلم...
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اليعقوبي يدعو للحفاظ على المسار السلمي للتظاهرات ويطالب النخب والكفاءات لتحمل المسؤولية في ذلك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ بغداد
دعا المرجع الديني، محمد اليعقوبي، اليوم السبت، إلى الحفاظ على المسار الصحيح للتظاهرات السلم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اليعقوبي يدعو للحفاظ على المسار السلمي للتظاهرات ويطالب النخب والكفاءات لتحمل المسؤولية في ذلك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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