2020/02/01 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

دعا المرجع الديني، محمد اليعقوبي، اليوم السبت، إلى الحفاظ على المسار الصحيح للتظاهرات السلم...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اليعقوبي يدعو للحفاظ على المسار السلمي للتظاهرات ويطالب النخب والكفاءات لتحمل المسؤولية ‏في ذلك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اليعقوبي يدعو للحفاظ على المسار السلمي للتظاهرات ويطالب النخب والكفاءات لتحمل المسؤولية ‏في ذلك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).