بيان جديد من التحرير: الساحة بيت للعراقيين والتهديدات لن تثنينا

2020/02/01 | 16:47 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أصدر معتصمو ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، السبت، بياناً بشأن آخر تطورات الأوضاع في البلاد، وذلك بع...

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